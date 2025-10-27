Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил подготовиться к снегопадам и гололедице

Главам районов поручено проверить готовность техники для расчистки внутриквартальных проездов

Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил городским службам и управляющим компаниям подготовиться к предстоящим снегопадам и гололедице. Поводом стали прогнозы синоптиков, обещающие на следующей неделе обильные осадки и понижение температуры.

Руководителям районов поставлена задача проверить готовность всей имеющейся в распоряжении техники. Особый акцент сделан на уборке внутриквартальных проездов.

«По прогнозу на следующую неделю стоят осадки в виде снега. Готовность городской техники мы посмотрели. Уважаемые главы, кроме того арсенала, который есть у подрядчиков, вы еще располагаете дорожной техникой для уборки внутриквартальных проездов — это еще порядка 140 единиц, в том числе 70 тракторов, которые в прошлом году мы по поручению губернатора приобрели для районов», — отметил мэр.

Отдельное поручение касается контроля за управляющими компаниями. Алексей Лошкин потребовал убедиться в наличии у них достаточного запаса противогололедных материалов и укомплектованности штата сотрудников. Это необходимо для того, чтобы тротуары и придомовые территории обрабатывались своевременно.

Градоначальник подчеркнул важность профилактических мер, чтобы не повторился негативный опыт прошлого года, когда люди падали и получали травмы прямо на выходе из своих домов.