Меню как в ресторане: готовим новогодний стол по рецептам челябинских шеф-поваров

ИА «Первое областное» узнало секреты простых, но изысканных блюд у лучших кулинаров города

Традиция встречать Новый год за празднично накрытым столом в России была не всегда, а возникла только после Петровских реформ. До этого праздник отмечали в основном танцами, песнями, народными гуляньями. Но сегодня представить встречу Нового года без застолья в кругу родных и друзей невозможно. ИА «Первое областное» выяснило, какие блюда помогут удивить гостей на Новый год, у шеф-поваров популярных ресторанов Челябинска.

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«Новогодний стол принято накрывать с изобилием, ведь „как встретишь Новый год, так его и проведешь“. Чтобы избежать дискомфорта в пищеварительной системе и обострения хронических заболеваний, нужно знать определенную последовательность употребления продуктов питания и правила приготовления основных блюд», — говорит доцент кафедры «Технология и организация общественного питания» Южно-Уральского госуниверситета Елена Щербакова.

По ее словам, традиционно новогодняя трапеза начинается с употребления холодных закусок, которые предназначены не для утоления голода, а для возбуждения аппетита. Это основное правило, которое нужно запомнить всем современным хозяйкам. Закуски должны быть красиво оформлены, оригинальны на вкус, возбуждать аппетит и будоражить сознание.

«В холодных закусках не рекомендуется использовать майонез, лучше использовать для заправки растительные масла, салатные заправки с добавлением йогурта, натурального сока и соевого соуса, перца. Сметаной заправлять также нежелательно: во-первых, она имеет свойство расслаиваться, что портит внешний вид блюда, во-вторых, срок хранения заправленного сметаной или майонезом салата — не более часа», — говорит Елена Щербакова.

Рекомендуется добавить ярких цветов при сервировке за счет красивой нарезки и сочетания свежих овощей и фруктов. Красиво смотрятся бутерброды-канапе на новогоднем столе, их можно приготовить из овощей и сыра, зелени и рыбы, различных фруктов, считает она.

Шампанское диетологи не советуют пить, пока напиток играет в бокале, поскольку в пузырьках содержится углекислый газ, который негативно влияет на органы пищеварения. Лучше выждать пять минут, оставив время для поздравлений, пожеланий, тостов. Приступая к трапезе, сначала лучше употреблять рыбные закуски и рыбные блюда. Если попробовали что-то мясное, то рыбные деликатесы нужно пропустить. Рыбные закуски перед подачей на стол необходимо хорошо сдабривать лимонным соком, чтобы устранить специфический запах рыбы и избежать неприятного послевкусия во рту. Также лимонная кислота значительно улучшает пищеварение.

Избежать переедания, по словам Елены Щербаковой, очень просто: для этого необходимо сразу положить несколько холодных закусок на свою тарелку, чтобы сразу видеть, какой объем порции вы съедите, при этом больше не докладывать еды. За новогодним столом в семейном и дружеском кругу лучше позволить гостям самим определять размеры порций. Нас с детства учили, что оставлять еду на тарелке неприлично, а это так или иначе ведет к перееданию. После горячих напитков (чая, кофе) и десертов трапеза заканчивается: возврата к холодным закускам, горячим блюдам после десертов быть не должно, несмотря на желание встретить Новый год по московскому времени.

«В этом году вступили в силу новые санитарные правила и нормы в сфере общественного питания, где прописаны строгие требования к хранению продуктов и уже готовых блюд. Понятно, что в семейном кругу редко кто будет со всей строгостью соблюдать сроки хранения, но все же лучше помнить, что заправленный салат не рекомендуется хранить больше часа на новогоднем столе. В холодильнике хранят ингредиенты салата в отдельных стеклянных емкостях под пищевой пленкой, собирают и заправляют салат непосредственно перед подачей на стол», — говорит Елена Щербакова.

Для детей рекомендуется накрывать отдельный стол с блюдами из детского меню, которые менее калорийны и безопасны по срокам хранения. Но даже при общем столе детям дошкольного возраста нужно порции формировать самим, избегая употребления вредных для них продуктов питания, в первую очередь жирных и острых блюд. Преимущество в детском меню — у однокомпонентных или несложных по составу блюд. Кстати, с 2021 года число запрещенных продуктов питания для детского меню по требованиям СанПиН было увеличено с 36 до 45: следует избегать употребления газированных напитков, майонеза, острых блюд. Сегодня есть специальные программы в интернете, которые помогут родителям рассчитать самостоятельно допустимую калорийность блюд для детей конкретного возраста.