Мемориалу Славы в Златоусте вернут исторический облик

Ремонт закончат к концу октября 2022 года

В Златоусте идет реконструкция Мемориала Славы и пространства вокруг него. Сейчас рабочие устанавливают новые бордюры на плацу. Мемориалу максимально постараются вернуть облик, который был при его открытии в 1979 году, сообщил глава городского округа Максим Пекарский.

В среду, 3 августа, глава Златоуста проверил, как идет ремонт на Мемориале Славы.

«На плацу появится брусчатка, обновятся лестничные марши. Продумано водоотведение. Фасады всех подпорных стен облицуют гранитом, текстовые и цифровые надписи, как и почти 43 года назад, будут рельефными. Все технические решения и материалы согласованы с Государственным комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области», — рассказал Максим Пекарский на своей странице в соцсети.

По словам главы, работы идут по графику. Комплекс обновят уже к концу октября 2022 года. Средства на восстановление Мемориала Славы направили из местного бюджета.

Напомним, две недели назад в Златоусте стартовали работы по реконструкции территории комплекса.