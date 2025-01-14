Мемориальную доску Герою России Андрею Мосину открыли в Челябинской области

Церемония прошла в день его рождения

В Челябинской области состоялось открытие мемориальной доски Герою РФ Андрею Мосину. Памятная доска появилась на фасаде Долгодеревенской школы Сосновского района, где учился герой.



«Мы открываем мемориальную доску в честь Героя России в день его рождения, в годовщину 80-летия Победы, в год Защитника Отечества — это очень символично. Герой отдал жизнь за Родину, за семью, за каждого из нас. Эта мемориальная доска должна стать символом того, что мы помним, что герои живут среди нас», — сказал заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.

На церемонии открытия мемориальной доски присутствовала и мама Героя России Ольга Мосина. Она с теплотой и трепетом поделилась воспоминаниями о сыне.

Так, с самого раннего возраста Андрей увлекался плаванием, стрельбой, самбо и другими видами спорта. Кстати, некоторым из них его учила мама.

Когда Ольга Мосина провожала сына на срочную службу, она сказала: «Не подведи!», а он ответил: «Я тебя понял». Эту же фразу она услышала тогда, когда Андрей уходил на СВО. Не обо всех командировках своего сына знала Ольга, но на спецоперацию она благословила его.

«Только недавно узнала, что, когда Андрей был на СВО, его приглашали в Рязанское училище преподавать. Потому что с 2011 года он был лучшим снайпером и десантником. Он отказался, потому что не мог оставить своих ребят», — рассказывает Ольга.

Как-то случайно она увидела у него медаль «За возвращение Крыма», тогда и узнала, что Андрей был и там. Он также принимал участие в операции в Южной Осетии.

За своего Андрея она испытывает неописуемую гордость.

«Она у меня за него всегда была. Но когда на похоронах я увидела и услышала, что про него говорят сослуживцы, другие военные, как они со слезами на глазах его провожали, — мои чувства усилились», — делится Ольга.

На груди у Ольги сегодня была та самая медаль Героя РФ «Золотая звезда», которой наградили Андрея Мосина посмертно.

Андрей Мосин с 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения принимал участие в спецоперации по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. В ходе боевых действий против ВСУ Андрей Мосин обеспечивал блокирование диверсионно-разведывательных групп, а своим снайперским огнем уничтожил значительное количество вражеской силы.

12 июля 2023 года вместе с напарником выдвинулся на боевые позиции с задачей установить расположение огневых точек ВСУ и передать их координаты артиллерии. Украинской стороне удалось засечь переговоры снайперов и определить их месторасположение. По ним открыли минометный огонь. В момент обстрела Андрей Мосин прикрыл напарника своим рюкзаком, но сам получил смертельное осколочное ранение.

Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Андрею Мосину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Всего 348 жителей и уроженцев Челябинской области были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, из них 7 человек дважды. 46 наших земляков стали полными кавалерами Ордена Славы, 56 южноуральцам присвоено звание Героя Российской Федерации, из них 21 раз — посмертно.