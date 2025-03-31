Мемориал «Вечный огонь» в Челябинске обновят ко Дню Победы

Для обеспечения безопасности принято решение о временном отключении газоснабжения

С сегодняшнего дня, 31 марта, в Челябинске приступят к ремонту мемориала «Вечный огонь». До 5 мая там заменят облицовочные плиты, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Работы будет проводить Центр историко-культурного наследия. Для обеспечения безопасности принято решение о временном отключении газоснабжения. Сам огонь будет на время работ перенесен во временную капсулу.

Еще в январе губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил тщательно проверить состояние всех военных мемориалов и памятников в преддверии 80-летия Великой Победы.

Кстати, в этом году в регионе пройдет более 5 тысяч мероприятий, посвященных празднику.