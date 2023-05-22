Механическая очистка реки Миасс в Челябинске начнется после 15 июня

Пока же специалисты занимаются исследованиями по реабилитации водоема

В этом году очистка и оздоровление реки Миасс на территории Челябинска расширится. Специалисты проводят исследование водоема для комплексных мер по его реабилитации. В областном министерстве экологии ИА «Первое областное» рассказали, что включают эти исследования, кто и когда почистит Миасс от тины и мусора.

Государственный контракт на разработку проекта по спасению главной водной артерии Челябинска выполняет ООО «ГеоТехПроект». Сейчас специалисты фирмы выполняют ряд геодезических, геологических, гидрометеорологических и инженерных изысканий.

«Проще говоря, река Миасс исследуется в комплексе — дно, состояние воды, прибрежной территории, климатические условия и пр. По результатам исследований будет принято решение о том, какие именно работы по экологической реабилитации реки Миасс в городской черте Челябинска нужно будет провести в первую очередь», — пояснили в Минэкологии региона.

Задачу по созданию проекта реабилитации реки в феврале поставил губернатор Алексей Текслер. Наводить порядок в водоеме, по его мнению, нужно не только механическим способом. Городским властям было поручено заниматься ливневыми очистными сооружениями. Впрочем, механическая очистка Миасса тоже продолжится в этом году. Начать эту работу планируют в середине июня.

«Механическая очистка водной глади Миасса будет продолжена при помощи специализированной техники после завершения нерестового периода — после 15 июня. Заниматься ей будут специалисты Центра экологического мониторинга Челябинской области, в чьем ведении находится техника, а также представители подрядных организаций», — заявили в ведомстве.

В планах — очистить от мусора и лишней зелени участок реки от створа улицы Энгельса до Ленинградского моста.

В прошлом году власти приобрели необычные машины-амфибии «Портум», которые могут передвигаться как по воде, так и по суше. Косилка срезает лишнюю водную растительность, а специальные грабли собирают зелень и мусор. Кстати, прошлым летом из-за жары водоросли за сутки могли вырастать на 4—5 сантиметров, из-за чего очистка немного застопорилась.