«МегаФон» поможет создать на Южном Урале систему мониторинга уровня воды в паводок

Этот, а также другие проекты представители оператора обсуждали сегодня с Алексеем Текслером

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с представителями компании «МегаФон». На встрече обсуждали вопросы повышения качества связи, развития цифровых сервисов и обеспечения безопасности в регионе, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Челябинская область находится в числе регионов-лидеров по разным показателям сферы связи, но мы стремимся к дальнейшему развитию. Нас интересуют новые цифровые сервисы, способные сделать жизнь южноуральцев более комфортной и безопасной, к примеру система оперативного контроля за паводком. Готовы поддерживать проекты, направленные на достижение этих целей», — заявил глава региона.

В 2025 году на Южном Урале планируют запустить пилотный проект мониторинга уровня воды на местных водохранилищах. Сначала это будут несколько постов, а потом — полноценная региональная автоматизированная система мониторинга паводков.

Кроме того, стороны говорили о бесшовном покрытии LTE автодороги М-5 «Урал» на участке от Челябинска до границы со Свердловской областью.

И о создании единой системы оперативной подвижной радиосвязи для специальных и коммунальных служб и автоперевозчиков.

«Мы предлагаем широкий спектр цифровых решений, в том числе инновационных. Готовы презентовать все наши услуги и обсудить возможности совместной реализации проектов на благо Челябинской области», — отметил коммерческий директор по развитию корпоративного бизнеса и государственного сегмента «МегаФон» Эмин Антонян.