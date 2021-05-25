Медвежонка, гулявшего по чебаркульскому пляжу, передадут Карену Даллакяну

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела на незаконного владельца косолапого

В Минэкологии области рассказали, что ждет медвежонка, которого накануне выгуливали на городском пляже в Чебаркуле. Сегодня, 25 мая, в пресс-службе регионального полицейского главка уточнили, что личность владельца дикого животного установлена. Возбуждено административное дело.

Хозяина косолапого нашли полицейские Чебаркульского района и общественники. В региональном министерстве экологии уточнили, что жизни медвежонка ничего не угрожает. Зато владельцу косолапого, помимо административной ответственности, грозит уголовная.

«Никаких документов на медведя у мужчины не оказалось. Сейчас полицейские выясняют, как медвежонок попал в частные руки. В отношении данного мужчины будет возбуждено административное дело за незаконную транспортировку и хранение дикого животного. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную добычу медведя. Завтра в присутствии сотрудников регионального министерства экологии, полиции, Росприроднадзора мишка будет передан зоозащитнику Карену Даллакяну, а уже после будет решаться вопрос о передаче медведя в специализированный центр», — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В Минэкологии региона выразили огромную благодарность жителям, волонтерам и надзорным органам за оперативный поиск животного и его владельца.

Напомним, медведь гулял по городскому пляжу в окружении детей, которые пытались с ним играть.