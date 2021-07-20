Медвежата из челябинского приюта обживают новый дом под Хабаровском

На Дальний Восток косолапые добирались около десяти часов

«Баграт и Варвара хорошо перенесли перелет. Когда мы прибыли, в Хабаровске стояла жара 32 градуса. Поить водой мы могли их только в Екатеринбурге и по прилете в Хабаровск. В переноски я положил арбуз и яблоки, чтобы им было чем полакомиться в полете, — рассказал Первому областному информагентству Карен Даллакян. — Отдельная благодарность сотрудникам аэропорта: наших медвежат выгрузили самыми первыми и задержек не было. Все понимали, что в багаже летят животные».

Шестимесячные медвежата Баграт и Варвара переехали из челябинского приюта «Спаси меня» в новый дом. Основатель приюта Карен Даллакян отвез их в реабилитационный центр «Утес» под Хабаровском. Там мишек будут готовить к жизни в дикой природе. Об этом журналисту ИА «Первое областное» рассказал сам ветеринар.В дороге мишки провели порядка десяти часов: семь часов они летели в багажном отделении самолета, а потом на машине добирались до реабилитационного центра, который находится в тайге в двух часах езды от города.

«После перенесенного в полете стресса в медвежатах проявилась агрессия. Они перестали быть ручными милыми мишками. Это отлично. Им предстоит жить в дикой природе, и для выживания нужно понимать, что человек — это враг и его нужно избегать»,

— пояснил ветеринар Карен Даллакян.

В аэропорту медвежата вели себя агрессивно: они рычали на хабаровских журналистов и любопытных пассажиров, никого не подпускали к себе. Но Карен отмечает, что это хороший признак: так должны вести себя нормальные дикие звери.

«Жизнь в этом вольере станет серьезным экзаменом для медвежат. Если они справятся, через год-полтора их выпустят в дикую природу. Но если они не смогут приспособиться, придется искать им место в зоопарке»,

— прокомментировал Карен.

В реабилитационном центре «Утес» для медведей подготовлен специальный вольер: это территория площадью несколько гектаров. Здесь есть все, что нужно для жизни медведя: ручейки с рыбешками и моллюсками, муравейники, деревья и кусты с ягодами. Подкармливать медвежат сотрудники центра будут по минимуму: Варвара и Баграт должны научиться добывать еду самостоятельно. Ограждают вольер только для того, чтобы на питомцев центра не напали другие дикие звери.Пока Варвара и Баграт находятся в адаптационном вольере — небольшой клетке. Но медвежата могут выйти из нее на периметр, когда захотят, через специальный лаз. Правда, мишки не спешат это делать: им страшно на новом месте и они предпочитают прятаться за решеткой.

Адаптационный вольер с выходом на территорию площадью два гектара

«Тайга — это новое место для медвежат. Здесь новые звуки, новые запахи. На периметре живут еще четыре медвежонка, их Баграт и Варвара тоже боятся. Чтобы выйти из адаптационного вольера, новичкам может понадобиться около двух недель. Медведи осторожные животные. Но, кстати, на второй день Баграт и Варвара все-таки осмелились ненадолго покинуть адаптационный вольер, но потом обратно там спрятались»,

— рассказала администратор школы зооволонтеров фонда «Спаси меня» Екатерина Карпенко. Женщина тоже сопровождала медвежат при переезде.