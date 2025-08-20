Медведи и глухари разворошили гнезда рыжих муравьев на Зигальге

Насекомые для лесных обитателей — привычная пища

Сотрудники нацпарка «Зигальга» вместе с учеными из Института экологии растений и животных УрО РАН ведут наблюдение за рыжими лесными муравьями (на это они получили грант Фонда защитников природы). На маршруте от Тюлюка до Поперечной исследователи заметили поврежденные гнезда насекомых. Сомнений нет: «потрошители» — медведи и глухари, которые питаются рыжими муравьями, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Для медведя муравьи — обычное блюдо в рационе. Следы пребывания косолапого — раскопанные и разворошенные гнезда. Их обитатели уже успели немного подремонтировать свой дом, но не до полного восстановления»,— уточнили в Зигальге.

А глухари приходят к гнездам насекомых целыми выводками, и не только для того, чтобы прокормиться: птицы купаются в муравейниках, чтобы избавиться от паразитов. И нередко разрушают домики до самого основания.