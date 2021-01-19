Среди медведей на Таганае все больше вегетарианцев

К такому выводу, наблюдая за хищниками, пришла юный биолог из Челябинской области

Семиклассница из Златоуста провела исследование, в ходе которого изучала поведение медведей в национальном парке «Таганай». Анастасия Мусина готовила работу для участия в XI Международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» от Российской Академии естествознания.

Чтобы понять поведение косолапых, девочка просмотрела архивные материалы, а также лично приняла участие в ежегодном подсчете следов медведей. Школьнице помогала главный специалист по экологическому просвещению нацпарка Марина Середа.

«Я выяснила, что в последние годы стереотипы поведения бурого медведя изменились. Он стал менее осторожным и более любопытным по отношению к человеку. Главная причина этих перемен связана с отменой охоты на медведя после создания национального парка», — прокомментировала свою работу Анастасия Мусина.



Также школьница пришла к выводу, что среди таганайских медведей чаще встречаются некрупные особи, а большинство косолапых — вегетарианцы, основу их рациона составляют травы и ягоды.

За исследование Анастасия получила диплом второй степени, а также возможность участвовать в следующем туре, который состоится в конце января 2021 года.