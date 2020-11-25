Медучреждения Магнитогорска получили 50 кислородных концентраторов

Оборудование для лечения COVID-19 предоставили в рамках акции «Мы вместе».

Медицинские учреждения Магнитогорска получили дополнительное оборудование для лечение новой коронавирусной инфекции. Технику в медорганизации передали в рамках благотворительной акции «Мы вместе».

«ПАО ММК передал в медучреждения 50 кислородных концентраторов», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Отметим, что помощь медицинским организациям города уже оказывалась в рамках благотворительной программы «Мы вместе». Первая партия дыхательного оборудования поступила в медучреждения и уже помогает пациентам бороться с COVID-19.