Медицинские учреждения Магнитогорска получили дополнительное оборудование для лечение новой коронавирусной инфекции. Технику в медорганизации передали в рамках благотворительной акции «Мы вместе».
«ПАО ММК передал в медучреждения 50 кислородных концентраторов», — сообщает пресс-служба городской администрации.
Отметим, что помощь медицинским организациям города уже оказывалась в рамках благотворительной программы «Мы вместе». Первая партия дыхательного оборудования поступила в медучреждения и уже помогает пациентам бороться с COVID-19.