Больница или отель? Посмотрим на стационар, где лечат по полису ОМС

Операции по полису ОМС и восстановление в комфортных условиях — реальность

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На кровати противопролежневый матрас, а рядом кнопка вызова врача. В палате обеденный стол, телевизор и вайфай. В медицинский центр «Лотос» приезжают со всего региона и даже из Курганской области. Но не только ради комфортных палат: люди спешат к опытным врачам и высокотехнологичному оборудованию. Жительница села Сафакулево Любовь Пономарева приехала в Челябинск для удаления щитовидной железы. Операция в «Лотосе» прошла успешно.

«После вмешательства я чувствую себя хорошо. В клинике мне понравилось: персонал хороший и доктор — отличный специалист»,

— говорит Любовь Пономарева.

А еще доктор глубоко знает историю болезни Любови, так как сопровождает свою пациентку с первого обращения до выписки после операции.

«Патология щитовидной железы в Челябинской области — довольно распространенная проблема. По статистике, у 60% женщин имеются те или иные узловые образования щитовидной железы. Наша задача — разобраться, что это за образования, и определить, нужна операция или нет», — говорит заместитель главного врача по хирургии медицинского центра «Лотос» Николай Яровой.

Многопрофильный хирургический стационар «Лотос» с палатами европейского уровня находится в центре города и рассчитан на круглосуточное пребывание пациентов. Стационар оснащен высокоточным, современным оборудованием и позволяет проводить операции с применением всех современных видов анестезии.

«Доктора клиники проводят операции по 13 направлениям. Самые популярные — это акушерство, гинекология, хирургия, общая хирургия, сердечно-сосудистая хирургия в рамках флебологии, проколо-проктология»,

— добавляет заместитель главного врача по стационарной работе медицинского центра «Лотос» Анастасия Нагорная.

Прооперировать в «Лотосе» могут и бесплатно. Стационар клиники принимает по полису обязательного медицинского страхования.