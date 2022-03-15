«После вмешательства я чувствую себя хорошо. В клинике мне понравилось: персонал хороший и доктор — отличный специалист», — говорит Любовь Пономарева.
А еще доктор глубоко знает историю болезни Любови, так как сопровождает свою пациентку с первого обращения до выписки после операции.
«Патология щитовидной железы в Челябинской области — довольно распространенная проблема. По статистике, у 60% женщин имеются те или иные узловые образования щитовидной железы. Наша задача — разобраться, что это за образования, и определить, нужна операция или нет», — говорит заместитель главного врача по хирургии медицинского центра «Лотос» Николай Яровой.
Многопрофильный хирургический стационар «Лотос» с палатами европейского уровня находится в центре города и рассчитан на круглосуточное пребывание пациентов. Стационар оснащен высокоточным, современным оборудованием и позволяет проводить операции с применением всех современных видов анестезии.
«Доктора клиники проводят операции по 13 направлениям. Самые популярные — это акушерство, гинекология, хирургия, общая хирургия, сердечно-сосудистая хирургия в рамках флебологии, проколо-проктология», — добавляет заместитель главного врача по стационарной работе медицинского центра «Лотос» Анастасия Нагорная.
Прооперировать в «Лотосе» могут и бесплатно. Стационар клиники принимает по полису обязательного медицинского страхования.