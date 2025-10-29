Медсестра из Челябинска получила звание ветерана боевых действий за работу в Донбассе

В зоне СВО Ольга Байшева помогала детям

Старшая медицинская сестра Областной клинической больницы № 2 Ольга Байшева получила удостоверение ветерана боевых действий. Челябинку наградили в Министерстве здравоохранения РФ. Высокое звание присвоено за помощь детям в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

С ноября 2022 по май 2023 года челябинская медсестра в составе бригады медиков работала на освобожденных территориях, оказывая помощь детям от Таганрога до Макеевки. Основной задачей бригады были профилактические осмотры.

«Мы гордимся всеми земляками, которые работали в той командировке. Их миссия — высшее проявление гуманизма и профессионального долга. Удостоверение ветерана — это заслуженное признание личного мужества», — отметил главный врач ОКБ № 2 Максим Угнивенко.

Кстати, в 2023 году указом президента РФ Ольга Байшева была награждена медалью Луки Крымского за выдающиеся заслуги в сфере здравоохранения.