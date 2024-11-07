Медсестра из Челябинска получила удостоверение ветерана боевых действий

Сотрудница ЮУГМУ помогала раненым бойцам в Луганске

Старшая медсестра кардиологического отделения Клиники ЮУГМУ Олеся Гаврилова получила удостоверение ветерана боевых действий. Медик трудилась в Луганске и помогала восстанавливаться раненым бойцам, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Олеся трижды была в зоне специальной военной операции. Перед последней поездкой она прошла обучение в Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге. Потом ее направили в военный госпиталь в Луганск. Там она делала перевязки, капельницы, уколы, готовила раненых к операциям.

«В очередную ракетную опасность мы с коллегой вывели из здания бойцов, и на этаже оставались те, кто в инвалидных креслах. С медсестрой побежали за ними, чтобы спустить их вниз. И вот бежишь и думаешь: ну всё. А у меня дома дети. Страшно. Оборачиваюсь — и смотрю: бегут наши раненые нам помогать. Такая гордость за наших парней, что они не стали ждать внизу, а бросились на помощь. Честь и хвала нашим мальчикам», — рассказала Олеся.

В конце лета Олеся вернулась в Челябинск и возобновила работу в Клинике ЮУГМУ.