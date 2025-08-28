Отдельные категории медработников, которые имеют право на специальную социальную выплату, продолжат получать ее в 2026 году. Такое решение по инициативе губернатора региона Алексея Текслера приняли депутаты Законодательного собрания области.
Напомним, выплаты предназначены для сотрудников областных государственных медорганизаций, которые оказывают скорую помощь (не входящую в базовую программу ОМС), первичную медико-санитарную помощь, а также работают в отделениях выездной патронажной паллиативной помощи взрослым и детям.
Размер ежемесячной выплаты у разных категорий медиков составляет от 4,5 тысячи до 50 тысяч рублей.
Кроме того сохранится ежемесячная выплата для сотрудников областных государственных учреждений, осуществляющих перевозки на автомобилях скорой медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию. Размер этой выплаты составляет 7 тысяч рублей.
