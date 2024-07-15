Медработники Челябинской области проходят переобучение за счет ФОМС

Врачи и медсестры самостоятельно выбирают программу и образовательную организацию

Около 5,5 тысячи медицинских работников смогли повысить свою квалификацию за деньги ФОМС за последние пять лет. Ведомство направило на эти цели более 33 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области.

«Прежде всего, обучение помогает устранить нарушения, выявленные в ходе экспертизы качества медицинской помощи. В план включаются те врачебные специальности, которые допускают подобные нарушения», — говорит директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева.

Учиться могут врачи и средний медперсонал. Каждый сотрудник может самостоятельно выбрать программу, форму обучения и образовательную организацию. Оплата обучения полностью покрывается за счет средств ОМС.