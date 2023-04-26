Медработники Челябинской области получают новые региональные выплаты

Максимальный размер — 18,5 тысячи рублей

Медики, которые оказывают медицинскую помощь, не входящую в базовую программу ОМС, начали получать специальную ежемесячную региональную социальную выплату. Установить ее предложил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

За три месяца 2023 года выплату получили 643 медицинских работника. Размер выплаты составляет от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в месяц. На текущий год на эти цели запланировано порядка 78 млн рублей.

«Принятая законодательная инициатива позволила поддержать медицинских работников, оказывающих не входящие в базовую программу ОМС скорую медицинскую помощь и первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение по основному заболеванию, психиатрическому, наркологическому, фтизиатрическому профилям, а также профилю „ВИЧ-инфекция“»,

— говорит заместитель министра здравоохранения Челябинской области Марина Штрахова.

Напомним, с января 2023 года действует постановление правительства РФ, согласно которому медицинские работники центральных районных, районных и участковых больниц, а также медработники, участвующие в базовой программе ОМС и оказывающие скорую, первичную медико-санитарную помощь и диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию, получают дополнительные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей.