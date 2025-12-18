Медработникам Челябинской области сохранили единовременные выплаты еще на три года

Решение об этом принял областной парламент

По предложению губернатора Алексея Текслера в Челябинской области продлено действие единовременной выплаты медработникам еще на три года. Необходимые поправки в закон внесены Заксобранием области 18 декабря.

На выплату имеют право:

— граждане РФ, которые устроились в структурные подразделения государственных медорганизаций области, расположенных в сельских населенных пунктах, в поселках городского типа (рабочих поселках), в городах с населением до 50 тысяч человек;

— медицинские работники, вернувшиеся после военной службы и получившие среднее медицинское образование в год начала прохождения военной службы по призыву;

— выпускники текущего года, получившие среднее медицинское образование в текущем календарном году.

Действие выплаты продлено до 31 декабря 2028 года.