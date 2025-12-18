По предложению губернатора Алексея Текслера в Челябинской области продлено действие единовременной выплаты медработникам еще на три года. Необходимые поправки в закон внесены Заксобранием области 18 декабря.
На выплату имеют право:
— граждане РФ, которые устроились в структурные подразделения государственных медорганизаций области, расположенных в сельских населенных пунктах, в поселках городского типа (рабочих поселках), в городах с населением до 50 тысяч человек;
— медицинские работники, вернувшиеся после военной службы и получившие среднее медицинское образование в год начала прохождения военной службы по призыву;
— выпускники текущего года, получившие среднее медицинское образование в текущем календарном году.
Действие выплаты продлено до 31 декабря 2028 года.