Медовый спас — 2023: история, традиции и запреты

Это первый из трех спасов

В понедельник, 14 августа, верующие отметят Медовый спас. Это народное название церковного праздника Происхождения честных древ животворящего креста господня и первый день строгого Успенского поста. Подробнее об истории праздника, его традициях и запретах — в материале ИА «Первое областное».

Какого числа отмечают праздник

Медовый спас ежегодно отмечается 14 августа. Это непереходящий праздник, поскольку и Успенский пост ежегодно приходится на одни и те же даты — с 14 по 27 августа. Это первый из трех спасов, за ним следует Яблочный спас, который отмечают 19 августа, и Ореховый спас — 29 августа.

История праздника

Медовый спас сочетает в себе черты церковного и народного праздника. История церковного праздника Происхождения честных древ животворящего креста господня берет свое начало примерно в VIII веке. По легенде, в то время в Константинополе свирепствовала эпидемия, которую не мог победить ни один врач. Тогда священники взяли остатки креста, на котором был распят Иисус Христос, освятили с его помощью водоемы и велели всем жителям искупаться в них. Как только больные вышли из освященной воды, они почувствовали себя лучше и вскоре выздоровели. Так и появился праздник Происхождения, который затем переняли другие народы.

В этот праздник запрещена тяжелая физическая работа. Однако разрешен сбор меда. Преимущественно этим и занимались наши предки. Отсюда и пошло народное название праздника — Медовый спас.

Кстати, по одной из версий, слово «спас» означает «запасать», а по другой — «спаситель», как называют Христа.

Традиции праздника

В этот день в храмах проходят торжественные богослужения. Священнослужители облачаются в фиолетовые одежды, выносят крест и освящают принесенные прихожанами мед и воду.

Крестьяне к этому дню завершали сбор урожая и занимались преимущественно сбором меда. Эти полезным лакомством было принято угощать нищих и детей.

А еще к 14 августа поспевал мак, и на столе хозяек в этот день обязательно были постные блины или пирожки с маком.

На Медовый спас принято в последний раз окунаться в реки и озера, так как после этого дня они уже начинают цвести, а вода остывает, и можно простудиться. Кроме того, до праздника наши предки мыли в реках скотину. Считалось, что после этого животные всю зиму проживут благополучно.

Запреты

Праздник совпадает с первым днем Успенского поста, поэтому верующим не следует употреблять мясную и молочную пищу, а также алкогольные напитки. Нельзя устраивать шумные застолья, тяжело трудиться. Этот день лучше посвятить богослужению.