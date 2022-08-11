Медорганизации Челябинской области получат допсредства на выплату зарплат врачам и медсестрам

Минздрав РФ расширил список учреждений, которым положена дополнительная финансовая помощь

В Челябинской области расширили список медицинских организаций, которым предоставляются дополнительные средства на оплату труда врачей. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает пресс-служба Территориального отделения ФОМС России.

«Министерство здравоохранения РФ дополнило список медорганизаций, которые смогут получать средства нормированного страхового запаса ТФОМС на оплату труда врачей и среднего медперсонала. Приказ вступил в силу 5 августа», — замечают в пресс-службе.

В перечень попали такие медицинские организации, как:

— кардиологические, онкологические, офтальмологические и эндокринологические диспансеры;

— родильные дома;

— женские консультации;

— медико-санитарные части;

— консультативно-диагностические центры, в т. ч. детские;

— центры общей врачебной практики;

— все поликлиники, кроме стоматологических (до этого в списке значились только консультативно-диагностические поликлиники).

«Кроме того, перечень расширили по территориальному признаку. После 5 августа на финансовую поддержку могут рассчитывать также краевые, республиканские, областные и окружные медицинские организации»,

— добавляют в пресс-службе.

Финансовая помощь предусмотрена для медицинских организаций, которые в текущем календарном году смогли не только сохранить численность штата, но еще и принять дополнительных медицинских работников.

В 2021 году медорганизации Челябинской области использовали более 20 млн рублей дополнительных средств на зарплату медиков: 17,5 млн рублей пошли на оплату труда врачей и 3 млн рублей — на оплату труда среднего медицинского персонала.

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