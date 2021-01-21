Медорганизации Челябинска и Карталов передадут в госсобственность Челябинской области

Переход позволит провести модернизацию сферы здравоохранения в этих муниципалитетах

В Челябинской области еще несколько муниципальных медучреждений будут переданы в собственность региона. На данный момент процедура перехода завершена в 37 больницах, всего переходят в собственность области 96 учреждений здравоохранения.

Законопроект по передаче медорганизаций Челябинского городского округа и Карталинского муниципального района внес на рассмотрение губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Его рассмотрели и поддержали депутаты комитета по социальной политике.

Благодаря переходу медицинские учреждения смогут получать финансирование напрямую из регионального бюджета, а также претендовать на субсидии и дополнительное выделение средств.

Кроме того, сразу после передачи в собственность региона в медучреждении появится возможность решить острые проблемы.

«Мы уже несколько раз пытались перевести Карталинскую районную больницу в собственность региона. Надеемся, что сейчас это получится. Тем более у нас большие планы по развитию здравоохранения в городе Карталы. Там нужно строить новую детскую поликлинику, родильный дом, гинекологическое отделение, провести ремонт в поликлинике. Мы планируем это на 2021 год. Как только переход произойдет, мы полноценно сможем приступить к этой работе», — прокомментировал ситуацию министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Завершить все процедуры по переходу планируют до 31 июля 2021 года.

Депутаты комитета по соцполитике рекомендовали Заксобранию региона принять проект закона в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения.