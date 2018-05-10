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Медицинскую лабораторию для бесплатных экспресс-тестов установят на площади Революции

Проверить здоровье челябинцы смогут в уикенд.
сегодня в 14:09
  |  Общество

Задуматься о здоровье и пройти экспресс-анализы предлагают челябинцам в передвижной лаборатории. Она разместится на площади Революции и будет работать каждую субботу и воскресенье в течение месяца. Горожане смогут бесплатно пройти флюорографию, тест на ВИЧ, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, узнать индекс массы тела и измерить артериальное давление. С каждым пациентом врачи проведут беседу, рассказав, как улучшить здоровье и как его сохранить.

Первая «Территория здоровья» в подобном формате работала в прошлом году каждые выходные апреля. Тогда ее посетителями стали порядка 400 человек в день, а результаты обследований помогали южноуральцам определить, на что стоит обратить свое внимание, чтобы улучшить здоровье. Такая интерактивная площадка — это дополнительный повод напомнить нашим горожанам, что забота о себе является естественной и обязательной процедурой, которая к тому же не всегда занимает много времени. — рассказал главный специалист по медицинской профилактике регионального минздрава Ольга Агеева.

Каждый выходной посвятят определенной тематике. Только в этот день можно будет пройти «тематический» анализ.

12 мая — Донорская акция

Пункт заготовки крови будет работать с 09:00 до 12:00. Желающим принять участие в акции нужно прийти с паспортом.

13 мая — Цифры здоровья

Каждого челябинца научат измерять самостоятельно артериальное давление.

19 мая — Женское здоровье

На площадке будет работать маммолог и дерматолог.

20 мая — День памяти умерших от СПИДа

Беседу с челябинцами проведет врач-инфекционист.

26 мая — День защиты щитовидной железы

Эндокринолог расскажет, как обнаружить проблемы с щитовидной железой и не запустить ситуацию.

27 мая — День здоровых глаз

Рекомендации по сохранению зрения даст окулист.

2 июня — День защиты детей

Педиатр, ортопед и эндокринолог расскажут, как защитить детское здоровье.

3 июня — Здоровый челябинск

Итоги акции «Территория здоровья» подведут праздничным концертом.

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