Медкомиссия чебаркульского подразделения отказала офицеру запаса в возвращении в армию

Ветеран чеченской кампании пошел в войска для участия в спецоперации на Украине

«Боевой офицер, участник чеченской кампании, сам пришел в военкомат, записался добровольцем. В военкомате медкомиссию добровольцы не проходят, так что мужчину спокойно отправили на сборы в Чебаркуль. Но его родственники всерьез беспокоились за добровольца: у него в анамнезе серьезные ранения. Семья обратилась к нам в центр содействия мобилизованным при областном отделении Народного фронта. В части провели медицинское обследование и по его результатам отправили все-таки офицера домой»,

— рассказал Денис Рыжий.