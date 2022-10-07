Офицер запаса из Челябинска не смог вернуться в войска из-за последствий старых ранений. Ветеран боевых действий пошел в армию добровольцем, но забеспокоившиеся родственники настояли на тщательном медицинском обследовании, сообщил Первому областному информагентству руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.
«Боевой офицер, участник чеченской кампании, сам пришел в военкомат, записался добровольцем. В военкомате медкомиссию добровольцы не проходят, так что мужчину спокойно отправили на сборы в Чебаркуль. Но его родственники всерьез беспокоились за добровольца: у него в анамнезе серьезные ранения. Семья обратилась к нам в центр содействия мобилизованным при областном отделении Народного фронта. В части провели медицинское обследование и по его результатам отправили все-таки офицера домой», — рассказал Денис Рыжий.
Врачи выяснили, что доброволец в прошлом получил массу боевых травм: огнестрельные и колотые раны, сломанные когда-то ребра, поврежденное легкое, пластины в черепной коробке, контузия. С таким набором отправлять его воевать медики не решились.
По словам Дениса Рыжего, на решение врачей и вмешательство семьи офицер не обиделся, но при общении с активистами Народного фронта все-таки подчеркнул, что готов был исполнять свой долг воина.
Также доброволец отметил, что других мобилизованных в Чебаркуле готовят всерьез: мобилизованные бегают марш-броски, работают с танками, постоянно упражняются на стрельбище.
Напомним, при всех региональных отделениях Общероссийского народного фронта с началом частичной мобилизации открылись центры содействия призванным резервистам. Юристы челябинского отделения ОНФ уже помогли мобилизованным и военкоматам исправить несколько ошибок, в результате которых в войска были отправлены не подлежащие призыву люди.
Самого крупного результата челябинский центр содействия добился в Сатке. Как сообщил Первому областному информагентству Денис Рыжий, ранее были мобилизованы и отправлены в войска девять сотрудников Саткинского чугуноплавильного завода. После обращения руководства предприятия в Народный фронт все рабочие получили бронь. Металлургов вернули домой, на сегодня они уже вышли на работу.
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