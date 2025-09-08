Медицинскую инфраструктуру модернизируют в Чебаркульском округе

В муниципалитете идет обновление сферы

Капитальный ремонт операционного блока идет в Чебаркульской районной больнице. Врачебную амбулаторию обновляют в селе Кундравы. Центр врачебной общей практики строят в деревне Шахматово. Модернизация медицинской инфраструктуры охватывает и высокотехнологичную хирургию, и первичное звено здравоохранения, отмечают в пресс-службе правительства Челябинской области.

Регион активно реализует программу обновления медицинских учреждений, направленную на повышение качества и доступности медицинской помощи для населения. Преобразования осуществляются в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который сменил нацпроект «Здравоохранение».

В марте 2025 года стартовал капитальный ремонт операционного блока Чебаркульской районной больницы. Строители уже завершили демонтажные работы и приступили к созданию современных медицинских помещений. В планах — возведение новых перегородок, выравнивание полов, подготовка потолков и стен к финишной отделке. Цель — полностью преобразить операционный блок, оснастить его по последнему слову техники, провести новые инженерные коммуникации и обеспечить оптимальное освещение.

«Этот капитальный ремонт — не просто обновление инфраструктуры, это стратегическая инвестиция в здоровье наших пациентов и создание современных, безопасных условий для работы медицинских сотрудников»,— подчеркивает главный врач Александр Локтев.

Параллельно с обновлением районной больницы развивается первичное звено здравоохранения. В активно растущих Кундравах и Шахматово ведутся масштабные работы. Модернизация врачебной амбулатории и центра врачебной общей практики позволит сократить время ожидания приема, улучшить качество медицинских услуг, создать привлекательные условия для работы медицинских специалистов. Обновленная медицинская инфраструктура станет важным шагом к повышению качества жизни жителей Чебаркульского округа.