Медицинский центр для бездомных откроют в Челябинске

Горожан просят помочь с ремонтом выделенных помещений

В Челябинске общественная организация «Другая медицина» планирует открыть медицинский центр для бездомных людей. Для этого в помещении, где базируются НКО, необходимо сделать ремонт, сообщают члены организации.

«Помещение нуждается в ремонте. Мы хотим отделить „грязную“ и „чистую“ зоны. В одной части будут проходить осмотры и перевязки, а в другой расположатся складские помещения, а также зал „Школы здоровья“ для местных пенсионеров», — рассказывают представители «Другой медицины».

Перед ремонтом необходимо подготовить проектно-сметную документацию. На это организация собирает средства на известной российской краудфандинговой платформе Planeta.ru.

Кроме того, «Другая медицина» подтвердила свою благонадежность и теперь участвует в благотворительном проекте «Рубль в день», который проводит Всероссийский фонд «Нужна помощь». Любой желающий может выбрать одну или несколько НКО из 243 проверенных организаций и переводить им ежедневно от 1 до 20 рублей.

Напомним, организация «Другая медицина» оказывает доврачебную медицинскую помощь бездомным людям. К своим подопечным волонтеры и представители организации выезжают прямо на улицу, где проводят осмотры, раздают необходимые предметы гигиены и продукты.