Медиков в Челябинской области могут обязать носить маски при росте заболеваемости ОРВИ

Это обычная мера для защиты здоровья

Персонал медицинских учреждений могут обязать носить маски. Такая мера возможна по решению руководителя организации в случае роста заболеваемости ОРВИ, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

В ведомстве отметили, что федеральный Минздрав поручил регионам подготовиться к сезонному росту заболеваемости ОРВИ, который обычно наблюдается осенью. Помимо прочего, медучреждения должны выстроить маршрутизацию пациентов и усилить работу участковой и инфекционной служб.

При росте заболеваемости медперсонал могут обязать носить маски, но это обычная противоэпидемическая мера для защиты здоровья как самих работников, так и пациентов, заверили в региональном Минздраве. При этом в ведомстве отметили, что карантинные мероприятия относятся к компетенции Роспотребнадзора.