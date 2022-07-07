Ранее Минздрав области заявлял, что ребенок доставлен в медучреждение с тяжелыми травмами. По данным нашей редакции, мальчик успел пролечиться в нескольких отделениях. У него была закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, различные травмы и ушибы внутренних органов. Но домой парнишка отправился на своих ногах. Угрозы жизни врачи не видят, но впереди у него — реабилитация.
Пока ребенок лежал в больнице, его навещали родной отец и бабушка. Изымать мальчика из семьи органы соцзащиты не будут: парнишка останется жить с отцом.
«У органов опеки нет оснований забирать мальчика у папы», — заявила министр социальных отношений области Ирина Буторина.
В областной детской больнице заметили, что шансов на выживание практически нет у детей, которые падают на голый асфальт.
«Если ребенок падает на землю, на газоны, на кусты, если, как в случае с этим мальчиком, ребенка во время падения тормозят деревья, шансы на выживание есть. То есть значение здесь имеет не вес или возраст ребенка, а место, куда он падает», — рассказал ИА «Первое областное» пресс-секретарь Челябинской областной детской больницы Дмитрий Руденок.
Напомним, в ночь на вторник, 14 июня, 38-летняя женщина сбросила из окна дома по улице Богдана Хмельницкого в Челябинске двоих детей, а потом свела счеты с жизнью. Мать и трехлетний мальчик скончались.
Между тем соседка погибшей в Челябинске семьи рассказала, что 12‑летний мальчик выпал из окна сам.