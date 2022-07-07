Медики выписали из больницы школьника, выброшенного матерью из окна

Ребенок будет жить с папой и бабушкой в Челябинске

Двенадцатилетний мальчик, которого 14 июня мать выбросила из окна на шестом этаже, выписан из больницы. Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердили медики и представители Министерства социальной защиты Челябинской области.

Ранее Минздрав области заявлял, что ребенок доставлен в медучреждение с тяжелыми травмами. По данным нашей редакции, мальчик успел пролечиться в нескольких отделениях. У него была закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, различные травмы и ушибы внутренних органов. Но домой парнишка отправился на своих ногах. Угрозы жизни врачи не видят, но впереди у него — реабилитация.

«У органов опеки нет оснований забирать мальчика у папы»,

— заявила министр социальных отношений области Ирина Буторина.

Пока ребенок лежал в больнице, его навещали родной отец и бабушка. Изымать мальчика из семьи органы соцзащиты не будут: парнишка останется жить с отцом.

В областной детской больнице заметили, что шансов на выживание практически нет у детей, которые падают на голый асфальт.

«Если ребенок падает на землю, на газоны, на кусты, если, как в случае с этим мальчиком, ребенка во время падения тормозят деревья, шансы на выживание есть. То есть значение здесь имеет не вес или возраст ребенка, а место, куда он падает»,

— рассказал ИА «Первое областное» пресс-секретарь Челябинской областной детской больницы Дмитрий Руденок.