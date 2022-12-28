Медики Троицка получили для работы новый автомобиль скорой помощи

В машине можно транспортировать сразу двоих пациентов

В Троицк поступила новая машина скорой помощи. Автомобиль класса В может использоваться для оказания экстренной помощи пациентам при транспортировке в стационар. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Автомобиль уже прошел первые испытания «в полях». Фельдшеры отмечают: машина теплая, удобная, есть современное оборудование — от набора специальных сумок и инфузомата до кардиографа и дефибриллятора. В такой скорой можно оказывать помощь не только взрослым, но и детям. Машина поступила в город в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«Некоторое оборудование является переносным, для применения по месту вызова. Кстати, в машине можно транспортировать сразу двоих пациентов, зафиксированных надлежащим образом. Считаю, нашей больнице очень повезло, что появился такой современный, укомплектованный по последним стандартам автомобиль», — пояснила заведующая отделением скорой медицинской помощи областной больницы Троицка Светлана Аджиалиева.

Добавим, что в прошлом году автопарк местного отделения скорой помощи пополнился двумя автомобилями на базе «Газели».

Как мы писали ранее, в начале декабря Челябинская область получила 17 автомобилей скорой помощи. По программе развития здравоохранения Челябинской области Минздрав региона закупил два санитарных УАЗа. Еще 24 скорых помогли приобрести благотворители.