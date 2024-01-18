Медики рассказали об опасностях купания в проруби для детей и взрослых

Окунание в ледяную воду чревато тяжкими последствиями

Врачи предупредили южноуральцев об осторожности при крещенских купаниях. Недостаточная подготовка может аукнуться тяжелыми последствиями для здоровья — от инфаркта до тромбоза, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Доктора категорически против купания в проруби при наличии хронических и простудных заболеваний, болезнях сердца и ЖКТ, а также при диабете, эпилепсии, невритах, гипертонии, аритмии и аллергии на холод.

Купаться в ледяной воде не рекомендуют беременным и кормящим женщинам, людям старше 65 лет, а также тем, кто недавно перенес тяжелое заболевание.

«Согласно принципам доказательной медицины, резкий перепад температур может спровоцировать ряд нежелательных реакций, таких как вазоспазм (сужение сосудов), что опасно для кровообращения, или гипотермический шок, который может привести к потере сознания. Значительно возрастает риск простудных и сердечно-сосудистых заболеваний», — говорится в сообщении.

Окунать в прорубь детей настоятельно не рекомендуют врачи Челябинской областной детской клинической больницы. По словам специалистов, система терморегуляции у детей еще несовершенна и они гораздо чувствительнее к экстремальным температурам.