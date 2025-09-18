Медики рассказали, как не подхватить простуду в межсезонье

На Южном Урале растет число заболевших ОРВИ

С началом осени на Южном Урале растет число заболевших ОРВИ. В период смены погоды и резких колебаний температуры организм испытывает дополнительную нагрузку, а иммунитет — стресс. Именно сейчас риск подхватить ОРВИ заметно выше, предупреждает ТФОМС Челябинской области.

Чтобы не заболеть, медики советуют следовать ряду правил.

Одеваться многослойно: воздушные прослойки удерживают тепло эффективнее.

Увлажнять слизистую носа: солевые спреи несколько раз в день снижают уязвимость слизистой перед заразой.

Пить теплые напитки: травяной чай, морсы, компоты, воду с лимоном, избегать слишком горячего.

Регулярно проветривать помещения: открывать окна на 5—10 минут каждые 2—3 часа.

Спать не меньше 7—9 часов: качественный сон поддерживает иммунную защиту.