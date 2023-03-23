Медики рассказали, что, помимо прививки, защищает челябинцев от туберкулеза

И почему нужно проходить флюорографию хотя бы раз в год

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Вопреки расхожему мнению, эта болезнь поражает не только бомжей и пьяниц. 70 процентов больных, проходящих лечение в областном противотуберкулезном диспансере, — это благополучные люди: медики, педагоги, воспитатели, судьи. Почему одни люди болеют, а другие нет и кто находится в группе риска, рассказали челябинские эксперты.

«К 2035 году ВОЗ надеется элиминировать палочку Коха по всей планете, то есть сделать так, чтобы больше никто не болел. А пока на Южном Урале заболеваемость составляет 34 человека на 100 тысяч населения. Это немного больше, чем в среднем по стране», — говорит главный врач Челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера Марина Лехляйдер.

По словам доктора, каждый из нас постоянно встречается с палочкой Коха в обычной жизни. И это в каком-то смысле неплохо.

Еще в роддоме ребенку делают прививку от туберкулеза: живую ослабленную микобактерию вводят в плечо — и к шести месяцам, к году у малыша формируется иммунитет. Обычно его хватает до семи лет. Проверить силу иммунитета позволяет проба Манту. Если к семи годам он угасает, ребенку делают вторую прививку.

«А потом мы где-то встречаемся с палочкой Коха, глотаем ее, и наш организм вырабатывает антитела. Многим челябинцам их хватает до конца жизни. И только люди с ослабленным иммунитетом заболевают», — говорит Марина Лехляйдер.

Сегодня 40 процентов больных туберкулезом — пациенты с ВИЧ, которые не принимали антиретровирусную терапию и напрочь убили свой иммунитет. Для большинства из них прогноз нехороший — они умирают от туберкулеза в течение года.

Вторая группа риска — люди с хроническими заболеваниями: с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, с болезнями мочеполовой системы и другими. Например, сахарный диабет повышает риск развития туберкулеза в три раза.

Склонны к туберкулезу и те пациенты, которые принимают различные генно-инженерные препараты, эти лекарства тоже снижают иммунитет.

«Серьезно ударить по иммунитету могут и внешние обстоятельства: курение, жесткое голодание, потеря близкого человека, стресс», — добавляет главный специалист министерства здравоохранения Челябинской области по профилактической медицине Ольга Агеева.

По словам медиков, в 95—98 процентах случаев палочка Коха поражает легкие человека: здесь влажно, тепло — идеальные условия для бактерий. Чтобы вовремя выявить туберкулез, достаточно проходить раз в год флюорографию в поликлинике. Иногда болезнь развивается скоротечно. Если вы замечаете потливость по вечерам, потерю веса и субфебрильную температуру (37,2—37,3 градуса), покажитесь врачу.

«Туберкулез уже не приговор. Болезнь лечится, если вы будете выполнять рекомендации доктора. А лечение бесплатное: лекарства, стационар, санатории оплачивает государство», — говорит Марина Лехляйдер.

Кстати, в пятницу, 24 марта, у фонтана на Кировке (с 11:00 до 15:00) и позади ТРК «Мегаполис» (с 14:00 до 18:00) будет работать передвижной кабинет флюорографии. Здесь пройдет акция, посвященная борьбе с туберкулезом. Заодно горожане смогут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тест на ВИЧ, определить индекс массы тела и ряд других показателей.

Лучше взять с собой паспорт, тогда результаты флюорографии можно будет предъявлять в поликлинике и больнице.