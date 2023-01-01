«В Новый год готовим много, а срок хранения у многих блюд даже в холодильнике ограничен. Поэтому лучше не готовить впрок и руководствоваться простым правилом: новый год — новые блюда», — говорят медики.
Если продукты и блюда все же остались, то старайтесь следовать следующим правилам.
До вечера 1 января нужно доесть:
— все салаты с заправкой;
— консервированные овощи;
— холодец, студень;
— домашние паштеты;
— рыбу домашней засолки;
— жареные и тушеные овощи.
До 2-3 января могут подождать такие блюда, как:
— жареные мясо, птица и рыба;
— отварные овощи (картофель, яйца, свекла, морковь);
— овощные и мясные бульоны;
— открытые соленья и салаты из маринованных овощей;
— мясная и сырная нарезка (при герметичном хранении);
— торты и пирожные с кремом.
И, наконец, до 7 января дотянут только:
— купленные заранее свежие овощи и фрукты;
— красная икра;
— сыры твердых сортов (цельные, не в нарезке);
— колбасы (цельные, не в нарезке);
— зелень (не рубленная);
— хлеб.
А если дома уже ничего не осталось, мы узнали для вас, какие заведения общепита работают в Челябинске 1 января.
Как справиться с похмельем, расскажем в отдельном материале.