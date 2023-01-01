Медики рассказали челябинцам, в каком порядке доедать блюда с праздничного стола

Первыми портятся салаты с заправкой

В новогоднюю ночь столы южноуральцев буквально ломятся от разных блюд. Доедать многое приходится позже. В каком порядке подчищать запасы, рассказали специалисты Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

«В Новый год готовим много, а срок хранения у многих блюд даже в холодильнике ограничен. Поэтому лучше не готовить впрок и руководствоваться простым правилом: новый год — новые блюда»,

— говорят медики.

Если продукты и блюда все же остались, то старайтесь следовать следующим правилам.

— все салаты с заправкой;

— консервированные овощи;

— холодец, студень;

— домашние паштеты;

— рыбу домашней засолки;

— жареные и тушеные овощи.

— жареные мясо, птица и рыба;

— отварные овощи (картофель, яйца, свекла, морковь);

— овощные и мясные бульоны;

— открытые соленья и салаты из маринованных овощей;

— мясная и сырная нарезка (при герметичном хранении);

— торты и пирожные с кремом.

— купленные заранее свежие овощи и фрукты;

— красная икра;

— сыры твердых сортов (цельные, не в нарезке);

— колбасы (цельные, не в нарезке);

— зелень (не рубленная);