Медики подвели итоги акции «Онкопатруль» — у 15 человек заподозрили онкологию

Жители Челябинской области проверяли свои необычные родинки

На Южном Урале закончилась акция «Онкопатруль», в рамках которой жители Челябинска, Златоуста и Троицка могли прийти в кожно-венерологический диспансер и проверить свои необычные родинки.

За десять дней врачи осмотрели почти 850 человек. У 15 обратившихся заподозрили меланому — рак кожи.

«Благодаря акции обследование прошло большое количество пациентов. Граждан с подозрением на меланому мы тут же направили к профильным специалистам, онкологам. Безусловно, шансы сохранения здоровья и даже жизни при выявлении диагноза на ранней стадии — увеличивается. Поэтому мы призываем заботиться о своем здоровье», — отмечает главный врач Челябинского областного клинического диспансера Олег Зиганшин.

Медики говорят, что опасность могут представлять родинки, которые имеют больше 5 мм в диаметре, меняют форму, неоднородны по цвету или чешутся, кровоточат, часто травмируются.

Проверить родинку в плановом режиме сегодня можно в любом КВД с паспортом и полисом ОМС.

