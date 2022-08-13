Медики назвали причину смерти 23-летнего пациента в больнице Еманжелинска

Парень ушел на больничный с ОРВИ, а спустя три недели умер в реанимации

Причиной смерти 23-летнего Кирилла Сумачева, который умер в больнице Еманжелинска, стали проблемы с сердцем. Об этом сказано в официальном заключении, которое выдали на руки близким южноуральца.

«Мы получили документы из больницы. В свидетельстве о смерти сказано, что непосредственной причиной смерти стала фибрилляция сердца. Это состояние развилось на фоне подострого эндокардита клапана сердца»,

— рассказал ИА «Первое областное» брать умершего Максим Сумачев.

Это значит, что в одном из клапанов началось воспаление, и из-за этого мышцы сердца сокращались разрозненно, а само сердце работало неэффективно. Кирилл ослаб, появилась одышка, а в последние дни он практически задыхался из-за нехватки воздуха. В итоге сердце остановилось.

По словам брата, в середине июля Кирилл ушел на больничный с ОРВИ. Так как сбить температуру не удавалось, его положили в инфекционку. Там один из медиков заподозрил проблемы с сердцем и посоветовал сделать УЗИ в платной клинике. После выписки из инфекции Кирилл обследование прошел, подозрения подтвердились. Но несмотря на плохое самочувствие, молодой человек не смог оперативно попасть на очередной прием к терапевту и открыть новый больничный. А когда родители все же добились госпитализации в стационар, состояние парня уже было критическим. Через несколько дней он умер в реанимации.

«Как мы поняли, у Кирилла перестал функционировать клапан сердца. В этом случае, как нам сказал один врач, брата должны были сразу направить в Челябинск на операцию. А его лечили капельницами и таблетками в отделении терапии в Еманжелинске. По телефону брат говорил, что ему становится хуже: тело холодное, кожа серого цвета, сердце колотится, но врачи лечение не меняли. Даже когда он стал задыхаться и просил кислород, ему отказали», — рассказывает Максим.

Близкие полагают, что медики упустили время, когда Кириллу еще можно было помочь. В четверг Кирилла похоронили. И теперь семья собирается писать жалобы в несколько надзорных ведомств, чтобы найти виновных.

Родные парня не исключают, что проблемы с сердцем у парня начались не в июле, а какое-то время назад. Кирилл работал разливщиком стали на заводе в Челябинске и рассказывал, что иногда ощущает предобморочное состояние.

«Брат был сильным, упрямым и жаловаться не любил. Он считал такое состояние нормальным в условиях горячего цеха, где льется раскаленный металл. Но сути это не меняет. Если бы медики выбрали другую тактику, нам не пришлось бы хоронить брата», — добавляет Максим.

Работу врачей уже проверяет комиссия из Минздрава Челябинской области.

