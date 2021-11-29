Медики, металлурги, спортсмены: Алексей Текслер вручил награды южноуральцам

Губернатор отметил жителей региона за их достижения

В понедельник, 29 ноября, в правительстве Челябинской области губернатор Алексей Текслер вручил награды южноуральцам. Почетные звания и знаки отличия получили жители, добившиеся успехов в труде и других сферах жизни.

Семь медиков, шесть из которых — сотрудники Клинической больницы «РЖД-Медицина», наградили медалью Луки Крымского за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоили директору Центра спортивной подготовки по легкой атлетике Анатолию Калуцкому.

«Вы вкладываете свой талант, душевные, физические силы в то дело, которому преданно служите, которое любите, честно выполняете свой профессиональный гражданский долг, вносите большой вклад в развитие нашей области и всей страны. Вы вдохновляете других своей увлеченностью, уникальными достижениями, постоянным творческим поиском, каждый из вас заслуживает отдельных слов благодарности. Но с особым чувством в эти сложные дни, когда не прекращается тяжелая борьба с пандемией, мы говорим о наших медицинских работниках — врачи, медсестры, организаторы министерства здравоохранения. Сегодня в этом зале прозвучат имена семерых человек, награжденных медалью Луки Крымского. На этой недавно учрежденной награде высечены слова: „За верность долгу и силу духа“. Это девиз настоящих героев, тех, кто всего себя без остатка посвящает людям», — произнес губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Среди награжденных были металлурги, энергетики, горняки, спортсмены. Отдельные слова благодарности от главы региона прозвучали в честь мам. За добросовестное выполнение обязанностей по воспитанию детей и вклад в укрепление семейных традиций знаком отличия «Материнская слава» первой степени наградили мать десятерых детей Марию Михайлову и других многодетных жительниц региона.