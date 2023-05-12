Медики Челябинской области рассказали о вакцинации против клещевого энцефалита

Получить инъекцию можно в любое время года

В Челябинской области с начала года 2,5 тысячи человек пострадали от укуса клещей, из них 731 — дети. В министерстве здравоохранения региона рассказали, как и когда лучше всего поставить прививку, которая спасает от заражения опасными инфекциями после встречи с членистоногим.

Спойлер: вакцинироваться можно круглый год.

«Главное планировать вакцинацию таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее 2 недель до возможной встречи с клещом», — рассказали в Минздраве.

Полный курс профилактической вакцинации состоит из трех инъекций вакцины:

первые две прививки проводятся с интервалом 14 — 30 суток

третья через три месяца после второй и не позднее, чем за 14 суток до начала сезона клещей.

Если все же клещ укусил, нужно немедленно обращаться в больницу. В будние дни — в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства, в выходные и праздничные — в травмпункт.