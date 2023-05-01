Медики Челябинской области провели танцевальные флешмобы в честь Первомая

Инициатор акции — организация профсоюзов работников здравоохранения

В Челябинской области танцевальный флешмоб в честь Первомая объединил тысячи сотрудников сферы здравоохранения. Современный формат празднования, поддержки и солидарности коллегам предложили в региональной организации профсоюза работников здравоохранения.

Накануне на территории Городской клинической больницы № 2 50 членов профсоюза — медработники, студенты медицинских учреждений, административный персонал — вышли на танец. Под песни «Вперед, Россия!» и «Россия-чемпионка!» медики выступили в халатах цветов российского триколора.

Первомайские лозунги: «Профсоюз — в каждую организацию», «Реальное соцпартнерство = стабильность в стране!», «Защита интересов человека труда = защита интересов государства!» они представили на асфальте. Памятным символом нынешнего Первомая стала голубая ель в сквере.

«В этом году отменены массовые первомайские мероприятия, и мы проводим праздник в других форматах. Ведь Первомай — очень важный день для каждого члена профсоюза. Каждый год 1 мая мы озвучиваем актуальные проблемы нашей отрасли, лозунги и задачи профактива. Этот Первомай не стал исключением: флешмоб — это современный формат, с помощью которого мы выразили поддержку и солидарность коллегам, озвучив главные первомайские лозунги этого года», — прокомментировала заместитель председателя ППО ГБУЗ ОКБ № 2 Айна Михайлова.