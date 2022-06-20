Медики Челябинской области получили премии губернатора

Алексей Текслер вручил награды 50 работникам здравоохранения

В Челябинске состоялась церемония награждения работников здравоохранения. Губернатор Алексей Текслер вручил премии врачам, медсестрам, фельдшерам и специалистам системы за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, заслуги в развитии здравоохранения и медицинской науки по итогам 2021 года. Награды из рук губернатора получили 50 южноуральцев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В первую очередь глава региона поздравил хирурга из Аргаяшского района Владимира Карева с высокой наградой. Владимир Карев признан лучшим врачом России и получил премию «Призвание» за верность профессии из рук заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой в Москве.

«Мы горды, что самую престижную премию здравоохранения в нашей стране получил наш земляк, который почти 60 лет в профессии, и все эти годы работал в районной больнице Аргаяша. Много раз его приглашали и в областной центр, но он всегда оставался верен своим односельчанам, аргаяшцам.. Только представьте, сколько за его плечами спасённых жизней, проведённых операций и благодарных пациентов. Горжусь, что на нашей земле есть такие медики. Искренне поздравляю вас. Татьяна Алексеевна Голикова и Михаил Альбертович Мурашко тоже говорили с восхищением о вас. Благодарю вас за ваш труд», — сказал Алексей Текслер.

Также губернатор выразил признательность медикам за стабилизацию ситуации с ковидом в регионе.

«Мы знаем, с какой нагрузкой вам приходится работать. Пандемия стала беспрецедентным вызовом для всей системы здравоохранения. Но мы справились. Благодаря самоотверженному труду врачей, каждого из вас, всех сотрудников, кто работает в наших медицинских учреждениях. Важно, что нам удалось не только стабилизировать ситуацию с ковидом, мы усилили все направления нашего здравоохранения буквально за последние несколько лет. Приведу пример нашей областной инфекционной больницы. С нуля в чистом поле построили больницу, которой можно гордиться. Завершаем проектирование наших крупных объектов — больниц в Златоусте, Магнитогорске и Челябинске», — обратился Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что в 2021 году в Челябинской области:

открылись 5 центров амбулаторной онкологической помощи; 2 первичных сосудистых отделения;

построены новые корпуса областной инфекционной больницы;

возведены 16 фельдшерско-акушерских пунктов;

медицинским учреждениям передано 99 машин скорой помощи и 10 легковых автомобилей неотложной помощи.

«Спасибо вам, уважаемые друзья, за преданность врачебному призванию. Пожалуй, у вас уникальная профессия: только врач может сохранять человеческие жизни. Пусть ваш труд приносит вам удовлетворение, слова благодарности звучат как можно чаще. Будьте счастливы и, конечно же, здоровы»,

— заключил Алексей Текслер.