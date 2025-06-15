Медики Челябинской области отмечают профессиональный праздник

Труд врачей — это ежедневный подвиг, подчеркнул Алексей Текслер

Сегодня, 15 июня, в России отмечают День медицинского работника. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что труд врачей — это ежедневный подвиг, который невозможно переоценить.

«В любое время суток, в праздники и будни, вы неустанно спасаете жизни, возвращаете здоровье и вселяете надежду в сердца людей. Благодаря вашему профессионализму, чуткости и самоотдаче южноуральцы своевременно получают качественную медицинскую помощь»,— отметил Алексей Текслер.

В Челябинской области медицине уделяется особое внимание. В селах, например, регулярно появляются новые ФАПы и ремонтируются существующие. В Челябинске строится новый хирургический корпус Челябинской областной детской больницы на 300 коек. А еще медучреждения внедряют современные технологии, чтобы жители отдаленных населенных пунктов могли проконсультироваться с врачами по той или иной проблеме.

«Мы гордимся своими медиками и продолжим повышать уровень их благосостояния, улучшать условия труда, расширять программы социальных гарантий и профессионального развития»,— добавил Алексей Текслер.

День медицинского работника в этом году отмечается в 44-й раз — праздник был учрежден 1 октября 1980 года. Постоянной даты у него нет — свой профессиональный праздник медики отмечают в третье воскресенье июня.