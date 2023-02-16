Медики Челябинской области назвали топ‑5 продуктов для уральской зимы

Чтобы быть здоровым, нужно налегать на фрукты и поздние овощи

Министерство здравоохранения Челябинской области подготовило рекомендацию о правильном питании в зимний период. В список пяти самых полезных продуктов для холодного времени года врачи включили квашеную капусту, тыкву, авокадо, мандарины и хурму.

В Минздраве пояснили, что основная проблема с питанием зимой — это недостаток витаминов. Чтобы его восполнить, необходимо включать в рацион фрукты с высоким содержанием аскорбиновой кислоты. Например цитрусовые: апельсины, мандарины и грейпфрут. Витамин C помогает организму противостоять заболеваниям, участвует в синтезе коллагена и улучшает состояние кожи.

Также для поддержания иммунитета нужно употреблять овощи, выращенные поздней осенью или зимой. К таковым относятся тыква и капуста. Их можно употреблять в свежем виде или использовать в приготовлении блюд. А квашеная капуста — и вовсе кладезь витаминов и микроэлементов.