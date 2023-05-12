Медикам, переехавшим в гарнизоны, выплатят до 2 млн рублей

Единовременную компенсацию будут выдавать с 2024 года

С 1 января 2024 года в России появятся выплаты до 2 млн рублей для медиков, переезжающих работать в гарнизоны, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Михаила Мишустина.

Выплаты для врачей, фельдшеров и медсестер будут зависеть от местоположения воинских частей. Так, для докторов, приехавших на работу в воинские части вне населенных пунктов на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и Арктической зоны, выплата будет составлять 2 млн рублей, для фельдшеров и медсестер — 1 млн рублей.

Врачам, прибывшим на работу в гарнизонные медсанчасти, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях, будет выплачиваться 1,5 млн рублей, фельдшерам и медсестрам — 750 тыс. рублей.

Специалистам, отправившимся работать в воинские части, дислоцированные вне населенных пунктов на других территориях, предусмотрены выплаты в 1 млн рублей — для врачей и 500 тыс. рублей — для фельдшеров и медсестер.

В этой программе смогу участвовать практикующие врачи и выпускники медицинских вузов. Получив выплату, человек должен проработать в гарнизоне пять лет.

Напомним, в России также действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» для переезжающих работать на село.

Между тем в Челябинской области подвели итоги первого конкурса программы «Земский учитель». Определены имена 34 педагогов, которые отправятся на село и получат по одному миллиону рублей компенсации.