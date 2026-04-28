Медик назвал самые опасные травмы электросамокатчиков

Среди них — переломы черепа и челюсти

С наступлением тепла на улицах города снова появились кикшеринговые самокаты. Иногда поездка на них заканчивается в травмпункте. Портал Om1.ru рассказал о самых распространенных травмах среди самокатчиков.

«Главная проблема электросамоката — высокая скорость при полной незащищенности водителя. Люди переоценивают свои возможности и платят за это здоровьем», — говорит травматолог Сергей Злобин.

В перечень самых распространенных травм от падений и столкновений на самокатах вошли:

— черепно-мозговые травмы и сотрясения;

— переломы нижней челюсти;

— травмы лучезапястного сустава и ключицы;

— компрессионные переломы позвоночника;

— повреждения рук и ног.

Врачи призывают родителей не покупать детям мощные модели электросамокатов и личным примером показывать, что защитная экипировка — не каприз, а необходимость.

Арендовать электросамокат или купить личный — рассматриваем на примере Челябинска.