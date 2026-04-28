С наступлением тепла на улицах города снова появились кикшеринговые самокаты. Иногда поездка на них заканчивается в травмпункте. Портал Om1.ru рассказал о самых распространенных травмах среди самокатчиков.
«Главная проблема электросамоката — высокая скорость при полной незащищенности водителя. Люди переоценивают свои возможности и платят за это здоровьем», — говорит травматолог Сергей Злобин.
В перечень самых распространенных травм от падений и столкновений на самокатах вошли:
— черепно-мозговые травмы и сотрясения;
— переломы нижней челюсти;
— травмы лучезапястного сустава и ключицы;
— компрессионные переломы позвоночника;
— повреждения рук и ног.
Врачи призывают родителей не покупать детям мощные модели электросамокатов и личным примером показывать, что защитная экипировка — не каприз, а необходимость.
