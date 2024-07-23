Медик из Челябинска стала кондитером и печет французский десерт макарон

Сейчас Висола развивает свое дело с господдержкой

Хобби жительницы Челябинска Висолы Махамаджановой переросло в бизнес. Медик по образованию резко изменила свою жизнь после того, как увидела французский десерт макарон. Женщине захотелось научиться готовить безе. Сейчас она задумалась об открытии кондитерской, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



«Однажды моей подруге подарили набор с десертом макарон, и я увидела ее искреннюю восторженную реакцию. В тот момент захотелось во что бы то ни стало научиться готовить такой десерт. Тогда я нашла первые онлайн-курсы и стала экспериментировать на своей кухне», — рассказала Висола.

Потом были другие курсы, после которых женщина отточила свой навык в приготовлении этого лакомства и научилась делать торты, капкейки, рулеты.

Стабильный доход и постоянных клиентов принесли соцсети и сарафанное радио. Висола решила развиваться дальше в области предпринимательства, чтобы открыть кондитерскую. Для этого она прошла тренинг центра «Мой бизнес». Ей помогли сертифицировать продукцию, разработать логотип, проработать финансовую часть проекта.

Висола не только предприниматель, но и мама. Она призналась, что не просто сочетать эти роли. Однако это является мотивацией для развития. Сейчас она готовится к участию в конкурсе «Мама-предприниматель», который пройдет с 5 по 9 августа на базе регионального центра «Мой бизнес».