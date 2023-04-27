Медиахолдинг «Первый областной» заключил соглашение о сотрудничестве с чеченским государственным телеканалом

Делегация Челябинской области впервые посетила Чеченскую Республику

В Чечне в последние дни апреля работает делегация Челябинской области во главе с вице-спикером ЗСО, генеральным директором АО «Обл-ТВ» Олегом Гербером. На уже проведенных встречах южноуральцы обсудили с чеченской стороной обмен опытом в законодательной сфере, заключили соглашение об информационном сотрудничестве и ознакомились с жизнью региона в рамках культурно-этнографического тура, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».



«Это прекрасное место, сюда можно ездить и по памятным местам, почтить память павших в великих битвах, и смотреть красоты, любоваться городом, тем более учитывая, что он с нуля превратился в прекрасный мегаполис», — поделился Олег Гербер впечатлениями от столицы республики на встрече с представителями медиасферы Чечни.

Гербер заключил соглашение о сотрудничестве с генеральным директором ЧГТРК «Грозный» Чингизом Ахмадовым. Договоренность прокомментировал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Долгое время никто республику не посещал, мы не видели туристов. Поэтому сегодня мы радуемся гостям, показываем наши города. В недавнем прошлом, в 2002 году, Грозный, где мы сейчас находимся, был самым разрушенным городом в мире после Второй мировой войны, это признано ООН. В тот период казалось рациональнее построить новый город. Но наш первый президент Ахмат-Хаджи Кадыров отстаивал свою позицию. Многие прогнозировали, что на это понадобится 50—60 лет. Но уже в 2007 году Грозный был признан самым динамично развивающимся городом. Мы готовы налаживать взаимодействие, особенно информационное. У нас есть опыт, мы живем под внешним воздействием, идеологическими диверсиями, уже не первый десяток лет. Мы готовы перенимать ваш опыт», — отметил Ахмед Дудаев.

Вице-спикер Заксобрания Челябинской области также провел встречу с депутатом парламента Чечни Мусой Ханариковым. Депутаты обсудили сотрудничество и обмен опытом между законодательными органами двух регионов. Достигнута также договоренность об ответном визите в Челябинск делегации Чеченской Республики.