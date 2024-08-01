Медиахолдинг «Первый областной» собрал гуманитарную помощь для детей из Ясиноватой

Груз совсем скоро отправится по назначению

Машина с тремя с половиной тоннами гуманитарного груза в ближайшее время отправится в Ясиноватую, подшефный город Челябинской области. Эту партию гуманитарки Народному фронту помог собрать медиахолдинг «Первый областной».



«Наши партнеры, медиахолдинг „Первый областной“, передают гуманитарную помощь для детей в Ясиноватой. В посылке — средства гигиены, постельное белье, а также игрушки, одежда и стульчики для детей», — рассказали в региональном отделении Народного фронта.

Ежемесячно Народный фронт и телеканал ОТВ проводят совместные телемарафоны, где любой желающий может оказать помощь нашим бойцам на передовой. Так, очередной телемарафон «Всё для Победы!» состоится в День Военно-воздушных сил России 12 августа.



«Благодаря этим телемарафонам телеканал ОТВ приносит большую помощь», — рассказывают в Народном фронте.

Параллельно осуществляется сбор помощи жителям подтопленных территорий. В пятницу, 2 августа, гуманитарный груз отправится в Еманжелинск.