Машина с тремя с половиной тоннами гуманитарного груза в ближайшее время отправится в Ясиноватую, подшефный город Челябинской области. Эту партию гуманитарки Народному фронту помог собрать медиахолдинг «Первый областной».
«Наши партнеры, медиахолдинг „Первый областной“, передают гуманитарную помощь для детей в Ясиноватой. В посылке — средства гигиены, постельное белье, а также игрушки, одежда и стульчики для детей», — рассказали в региональном отделении Народного фронта.
Ежемесячно Народный фронт и телеканал ОТВ проводят совместные телемарафоны, где любой желающий может оказать помощь нашим бойцам на передовой. Так, очередной телемарафон «Всё для Победы!» состоится в День Военно-воздушных сил России 12 августа.
«Благодаря этим телемарафонам телеканал ОТВ приносит большую помощь», — рассказывают в Народном фронте.
Параллельно осуществляется сбор помощи жителям подтопленных территорий. В пятницу, 2 августа, гуманитарный груз отправится в Еманжелинск.
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