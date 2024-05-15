Медиахолдинг «Первый областной» побил рекорды просмотров 9 мая

ОТВ занял второе место в ТОП-20 региональных телеканалов

Национальная ассоциация телерадиовещателей России сегодня озвучила рейтинг региональных телеканалов по просмотрам в день празднования Дня Победы 9 мая. Телеканал ОТВ стал вторым в 20-ке, уступив БСТ из Уфы. К слову, все медийные подразделения холдинга «Первый областной», включая социальные сети, в эти дни набрали рекордное число просмотров.



Ливень, пронизывающий ветер, которые 9 мая в Челябинске сопровождали программу празднования, не смогли прервать трансляцию торжественного построения войск челябинского гарнизона. Настоящим подвигом в такую погоду стал выход курсанток Челябинского юридического колледжа. Телезрители ОТВ с замиранием сердца следили за их маршем в тонком форме под дождем. Кадры, как девушки обрадовались, когда им разрешили принять участие в построении даже в непогоду, набрали почти сотню тысяч просмотров и на сайте 1обл. тв, и в социальных сетях. Южноуральцы в комментариях к этому видео поддержали участниц построения.

Весь день 9 мая для зрителей, подписчиков и читателей журналисты, операторы и фотографы «Первого областного» передавали с места событий хронику празднования в Челябинской области. Благодаря такой работе коллег и самоотдаче наши зрители и подписчики смогли в онлайн режиме узнать о всех митингах, концертах и поздравлениях ветеранов. Высокая оценка НАТ России — тому подтверждение.

«Вся команда ОТВ постаралась создать праздничное настроение жителям области и дать возможность им увидеть самые масштабные мероприятия 9 мая. Традиционно побило рекорды по телесмотрению торжественное построение войск Челябинского гарнизона, но не менее интересными для наших зрителей был телемарафон „Всё для Победы!“, концерт из Магнитогорска „Спасибо за Победу!“, и, конечно же, новости, которые рассказывали о том, как праздновали День Победы в нашей области. Благодарность от зрителей за труд всей нашей профессиональной команде это наши высокие рейтинги», — поясняет заместитель генерального директора медиахолдинга по телевещанию Оксана Шевченко.