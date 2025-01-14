Медея, Ынйы, Кудеяръ и Тит: какие имена давали юным жителям Челябинской области в 2024 году

Некоторых называли даже в честь древнегреческих богов

Жители Челябинской области чаще всего называют девочек Софией, Евой, Анной и Викторией, а мальчиков — Михаилом, Артемом, Александром и Матвеем. Топом самых популярных имен поделились в комитете по делам ЗАГС Челябинской области. Бонусом — раскрыли имена, которые встречались лишь однажды.

Всего за 2024 год в регионе родилось более 29 тысяч человек. Все они получили самые разные имена: и популярные, и редкие, и даже странные. Так, в топ-10 имен девочек вошли София, Ева, Анна, Виктория, Мария, Варвара, Василиса, Алиса, Ксения и Мирослава. Мальчиков чаще всего называли Михаилом, Артемом, Александром, Матвеем, Тимофеем, Львом, Максимом, Дмитрием, Романом и Иваном.

Из редких женских имен есть Офелия, Ассоль, Медея, Айя-София, Марфа, Матрена, Меланья. Набирает популярность тенденция называть девочек уменьшительными формами: Люба, Лера, Аля, Соня, Ира, Тома, Люси, Леся. Также в 2024 году встречались иностранные Патриция, Симона, Глория, Берта, Элизабет, Клара. Также была зарегистрирована девочка с именем на букву «ы» — Ынйы.

Из редких мужских имен попадались древнегреческие Зевс и Орион, старинные Кудеяръ, Устин, Потап, Лукьян, Еремей, Драгомир, Радомир, Златослав, а также Тит и Енисей.