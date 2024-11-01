Шестнадцатилетнюю челябинку наградят медалью за спасение брата и сестры

Она вывела детей из пожара

Государственной медалью «За проявленное мужество» наградят челябинку Викторию Артемьеву, которая спасла младших брата и сестру из задымленной квартиры. Об этом сообщили в Совете Федерации РФ.

Виктория Артемьева, находясь дома со своим младшим братом и сестрой, почувствовала запах гари и увидела дым из ванной. Девочка не растерялась, вывела детей на улицу и позвонила по номеру 112, чтобы сообщить о возгорании.

После этого Вика, рискуя жизнью, вернулась в задымленную квартиру, самостоятельно отключила газ и электроэнергию, а затем потушила источник возгорания — стиральную машину.

Викторию Артемьеву наградят памятной медалью Совета Федерации Федерального собрания РФ.