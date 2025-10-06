Медальон погибшего в 1942 году красноармейца передали родным из Челябинска

Находка помогла опознать еще 43 бойцов, захороненных вместе с Михаилом Шестаковым

«Дед наконец-то вернулся домой», — так передают свои чувства потомки красноармейца Татьяна Комарова и ее дочь Юлия Камалова. Только что им вручили личные вещи предка, защищавшего подступы к Москве в 1942 году. Церемония прошла в Учебном центре по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы города Челябинска.

Все это время в семье почти ничего не знали о дедушке Михаиле Шестакове, который ушел защищать Родину от фашистов и не вернулся.

Когда началась Великая Отечественная война, Михаилу было 26 лет. Он был женат, воспитывал сына.

«Папа его очень ждал, все вспоминал, что в тяжелое время рос без отца. Во время войны он жил с бабушкой и дедушкой, а его мама много и тяжело работала, возила зерно на элеватор. Из госпиталя приходила весть, что Михаил умер. Но она не верила. Замуж потом так и не вышла», — рассказывает Татьяна Комарова.

Теперь в семье как святыню будут хранить медальон красноармейца и вещи: ложку, расческу, деньги, обручальное кольцо.





Помимо уцелевших личных вещей потомкам бойца вручили медаль «Шагнувшие в бессмертие». Это посмертная награда, которую передал от поискового объединения «Рубеж» руководитель Российского экологического общества и Координационного совета при губернаторе Челябинской области по экологии Рашид Исмаилов.

Работу с поисковиками Рашид Айдынович называет делом для души. Он помогает ребятам в поиске данных, родственников, передаче останков, является председателем наблюдательного совета «Рубежа».





«Наше поисковое объединение работает в нескольких регионах России. И Можайский район Московской области — один из самых ключевых для поисковой работы. Там были самые ожесточенные бои при защите Москвы», — рассказывает Рашид Исмаилов.

Там и нашли останки Михаила Шестакова — в Можайском районе, недалеко от села Поречье. На этом месте в 1942—1943 годах хоронили умерших от ран бойцов полевого госпиталя № 49. В 50-е годы там возвели мемориал — без каких-либо данных и имен. Уже в наше время на мемориал обратил внимание настоятель местного храма. За дело взялись поисковики. Они изучили архивные документы, подняли останки 44 бойцов. Лишь у одного из них был солдатский медальон, который помог определить всех остальных. Это был медальон Михаила Шестакова.

В конце сентября 2025 года останки бойцов перезахоронили с воинскими почестями там же, в Можайском округе. Татьяну Комарову и Юлию Камалову как потомков бойца приглашали на церемонию, но тогда у них не получилось приехать.

Во время рабочего визита Рашида Исмаилова в Челябинск они встретились в учебном центре в Челябинске. На церемонии передачи личных вещей красноармейца присутствовали молодые военнослужащие. Мероприятие подготовили при содействии Управления ФСБ России по Центральному военному округу и Управления ФСБ России по 12-му Главному управлению Министерства обороны.





«Для молодежи важно понимать эти особенности нашей истории и сохранения памяти бойцов, которые отдали свои жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками», — говорит Рашид Исмаилов.

В церемонии приняла участие заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова. Она напомнила о том, что совсем недавно в музей города Сима передали обломки самолета, на котором во время Великой Отечественной войны командир эскадрильи Федор Салов перегонял самолеты из Аляски на фронт по трассе Алсиб.





«Каждый раз восхищаешься мужеством наших бойцов и мужеством семей, которые, несмотря на годы, все-таки ждут и надеются получить хоть какую-то весточку про их родных. Для них это семейные реликвии. Сегодняшнее мероприятие — это тоже дань памяти нашим воинам, нашим бойцам, которые защищали Родину», — отметила Маргарита Павлова.



